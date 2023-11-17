«Пересвет-ЮФУ» впервые в сезоне победил

Фото: Пересвет-ЮФУ.

В матче чемпионата страны среди команд Суперлиги ростовчанки гостили в Ставрополе.В первой половине матча команда хозяев была точнее. К большому перерыву «Пересвет-ЮФУ» уступал 24:29. В третьей десятиминутке «Ставропольчанка-СКФУ» увеличила отрыв – 42:34. Но в заключительном отрезке гостьи смогли вытянуть почти безнадёжный матч. В валидольной концовке пурпурные всё-таки вырвали победу – 49:47.Александра Кирина набрала 19 очков и стала самым результативным игроком вечера. Среди ставропольчанок лучшей была Екатерина Геннадиева – 17 очков.В остальных встречах игрового дня в Суперлиге «Спартак» (Санкт-Петербург) победил «УГМК-Юниор» (Екатеринбург) 78:72, а «Вологда-Чеваката» была сильнее «Спарты энд К-2» (Видное) 63:51.Свой следующий матч «Пересвет-ЮФУ» проведёт 25 ноября против другой команды из Ростовской области – БК «Платов» (Новочеркасск). В турнирной таблице Суперлиги дончанки пока на 11 строчке из 13.