«Пересвет-ЮФУ» победил дома «Ставропольчанку-СКФУ» со счетом 67:48

Фото: БК «Пересвет-ЮФУ»

Непростой сезон ростовской команды в Суперлиге продолжается. Очередным соперником стала «Ставропольчанка-СКФУ», проводящая тоже далеко не самый удачный свой чемпионат.В первой четверти сильнее была команда хозяев. Результативность вообще была низкой, а «Ставропольчанка-СКФУ» и вовсе не набрала ни одного очка с игры, только со штрафных. После десяти минут игры счёт был 14:5. Во втором отрезке встречи игра вдруг стала равной. К большому перерыву «Пересвет-ЮФУ» вёл 32:24. Решающим стал третий период. В нём пурпурные были куда точнее – 19:11. В последней части поединка уже было ясно, что ростовчанки победу не упустят. Итог – 67:48 в пользу дончанок.В других матчах игрового дня курское «Динамо-Фарм» обыграло ногинский «Спартак» 85:67, московская «МБА-2» была сильнее ивановской «Энергии» 73:70, видненская «Спарта энд К-2» победила «Вологду-Чевакату» 88:77, а екатеринбургская «УГМК-Юниор» одолела санкт-петербургский «Спартак» 74:62.Свою очередную игру «Пересвет-ЮФУ» проведёт 24 февраля в гостях со «Спартой энд К-2». В турнирной таблице Суперлиги дончанки на 11 строчке из 13.