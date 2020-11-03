Павел Мамаев - победитель «Ростова» в голосовании «Бетсити - лучший гол октября»

Павел Мамаев победил в голосовании «Бетсити - лучший гол октября» среди игроков «Ростова». Об этом 4 ноября рассказали в пресс-службе «желто-синих».Мамаев набрал 47% голосов футбольных фанатов. Болельщики отметили его забитый мяч в ворота «Спартака».Напомним, матч прошел 31 октября. «Ростов» почти сразу отдал игровую инициативу сопернику и шел вторым номером, от обороны. И на 26-й минуте эта тактика окупилась. Николай Поярков навесил в штрафную – оттуда Георгия Джикия вынес, но Роман Ерёменко (!) вернул игровой снаряд в район между 11-метровой и вратарской, а там никем не прикрытый полузащитник Павел Мамаев в касание отправил мяч в сетку – 0:1. После забитого мяча дончане ещё плотнее сели в защиту, а «Спартак» лишь изредка создавал нечто острое, хотя, конечно, старался. Счёт так и не изменился.