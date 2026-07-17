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Определился первый соперник «Ростова» в Кубке России первого тура сезона-2026/27

Определился первый соперник «Ростова» в Кубке России первого тура сезона-2026/27
Определился первый соперник «Ростова» в Кубке России первого тура сезона-2026/27. РФС опубликовал расписание матчей первых трёх туров Российской Премьер-Лиги.

Команда из Ростова-на-Дону встретится с «Акроном» в Тольятти 4 августа.

«Ростов» попал в группу D вместе с «Локомотивом» и ЦСКА. Во втором туре дончане сыграют с «Локомотивом» 18 августа, а в третьем туре - 1 сентября с ЦСКА.

В прошлом сезоне футбольный клуб «Ростов» выбыл из борьбы за Кубок на стадии ¼ финала. Однако в сезоне-2024/25 команда достигла финала, но, к сожалению, уступила победу московскому ЦСКА.
Фото: ФК Ростов
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