Новый бомбардир пополнил молодёжный состав «Ростова»
В молодёжный состав футбольного клуба «Ростов» пришёл новый игрок. Об этом 3 июля рассказали в пресс-службе команды.
Контракт с «жёлто-синими» подписал 17-летний Данила Сухомлинов. Он признан одним из лучших бомбардиров Юношеской футбольной лиги-2019/20. В прошедшем сезоне спортсмен играл в «Мастер-Сатурн» из Подмосковья. Данила провёл 15 матчей, забив восемь голов.
В данный момент Сухомлинов является кандидатом в юношескую сборную России.
Напомним, футбольные матчи в России возобновили около двух недель назад после долгого перерыва. Все турниры стояли на паузе из-за пандемии коронавируса. ФК «Ростов» провёл уже встречи с «Сочи», «Арсеналом» и «Краснодаром», на носу — игра с «Крыльями Советов».