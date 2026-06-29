Нигерийский игрок «Ростова» может отправиться в аренду в армянский клуб «Ноа»
В ближайшее время один из самых загадочных игроков «Ростова» может отправиться в аренду в армянский клуб «Ноа». Речь идет о 20-летнем нигерийском футболисте Ибрагиме Мафусе Аджаса. По информации, полученной от спортивных каналов, спортсмен может сменить клуб уже в сезоне-2026/27. Официального подтверждения пока нет, но есть основания полагать, что переход состоится.
В прошлом сезоне Аджаса провел за «Ростов» лишь одну игру. Несмотря на ограниченное игровое время, его трансферная стоимость значительно возросла. Цена на игрока увеличилась с 50 до 200 тысяч евро, а в мае она снизилась на 50 тысяч.
Для молодого футболиста «Ноа» может стать хорошей стартовой площадкой. Армянский клуб, базирующийся в Ереване, завершил сезон-2025/26 на втором месте в Премьер-лиге Армении, набрав 56 очков и уступив «Арарат-Армении» всего четыре балла.
Контракт между «Ростовом» и нигерийским полузащитником действует до 30 июня 2027 года. Но не исключено, что молодой футболист решит изменить клуб для дальнейшего роста.