Нигерийский игрок «Ростова» может отправиться в аренду в армянский клуб «Ноа»

Фото: ФК Ростов

В ближайшее время один из самых загадочных игроков «Ростова» может отправиться в аренду в армянский клуб «Ноа». Речь идет о 20-летнем нигерийском футболисте Ибрагиме Мафусе Аджаса. По информации, полученной от спортивных каналов, спортсмен может сменить клуб уже в сезоне-2026/27. Официального подтверждения пока нет, но есть основания полагать, что переход состоится.В прошлом сезоне Аджаса провел за «Ростов» лишь одну игру. Несмотря на ограниченное игровое время, его трансферная стоимость значительно возросла. Цена на игрока увеличилась с 50 до 200 тысяч евро, а в мае она снизилась на 50 тысяч.Для молодого футболиста «Ноа» может стать хорошей стартовой площадкой. Армянский клуб, базирующийся в Ереване, завершил сезон-2025/26 на втором месте в Премьер-лиге Армении, набрав 56 очков и уступив «Арарат-Армении» всего четыре балла.Контракт между «Ростовом» и нигерийским полузащитником действует до 30 июня 2027 года. Но не исключено, что молодой футболист решит изменить клуб для дальнейшего роста.