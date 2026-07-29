Фото: ФК Ростов

Нигерийский футболист «Ростова» может присоединиться к армянскому клубу на сезон-2026/27. Речь идёт о 19-летнем Ибрагиме Мафусе Аджасе, который может перейти в «Ноа» на правах аренды.По информации зарубежных изданий, армянский клуб направил официальное предложение о трансфере в размере 150 тысяч евро. Команде требуется усиление на флангах атаки, и «Ноа» активно участвует в отборочных матчах Лиги конференций УЕФА.Лига конференций — это третий по значимости турнир среди европейских клубных соревнований, уступающий только Лиге чемпионов и Лиге Европы. В этом турнире принимают участие команды из ассоциаций с более низким рейтингом, включая Грузию, Армению, Беларусь и Латвию.Поэтому, если трансфер состоится и клуб пройдет отборочные матчи, у нигерийского игрока есть шанс сыграть в крупном турнире.Аджаса усилил состав донского клуба в прошлом году. Несмотря на то, что в прошлом сезоне он не сыграл ни одного полного матча, его трансферная стоимость возросла с 50 тысяч до 200 тысяч евро.