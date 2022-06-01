Нападающий МФК «Ростов» Григорий Валеев - лучший игрок бронзовой серии матчей против «Сиб-Транзит»

Фото: МФК «Ростов»

Нападающий ростовского мини-футбольного клуба Григорий Валеев стал лучшим игроком бронзовой серии матчей ПАРИБЕТ - Высшей лиги против «Сиб-Транзит». Об этом команда сообщила на своей страничке в соцсети.Болельщики отметили его игру, назвав ее результативной и прорывной. Второе и третье места заняли Данил Сальников и Слава Белянский.Напомним, в донской клуб футболист перешел из екатеринбургской «Синары» в сезоне-2021/22. Он сменил не только команду, но и амплуа - в предыдущем клубе он играл на позициях защитника.