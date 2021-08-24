Нападающий ФК «СКА-Ростов» Михаил Бирюков объявил о завершении карьеры игрока

Нападающий клуба «СКА-Ростов» Михаил Бирюков завершил карьеру игрока. Об этом сообщили на официальном сайте клуба 25 августа.Спортсмен вступил в ряды «армейцев» в июле 2021 года, и уже спустя месяц решил завершить карьеру игрока. Очевидно, что Бирюкову поступило более выгодное предложение - занять место в руководящем составе команды. Теперь он будет занимать пост начальника команды. За СКА Бирюков провел всего шесть игр, отметившись двумя голевыми передачами.Родом Михаил Бирюков из станицы Кривянской. Футбольную карьеру начал в 18 лет. За годы в спорте он сменил несколько клубов, в том числе СКА. Ранее он уже играл за армейцев, однако и в первый раз его судьба в команде решилась рано.