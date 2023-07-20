Нападающий донской «Чайки» Илья Востриков покинул ФК

Фото: ФК Чайка.

Нападающий донского футбольного клуба «Чайка» прекратил сотрудничество. Об уходе 21-летнего Ильи Вострикова песчанокопский ФК сообщил на своей странице в соцсетях.Форвард выступал за «Чайку» с июля 2021 года. За два сезона он выходил на поле в 37 матчах во Второй лиге и Кубке России. Илья отличился 14 раз. Он поразил мячом ворота соперников девять раз и сделал пять голевых передач.Игровую карьеру спортсмен начинал в Красногорске. Входил в состав ФК «Зоркий». В 2017 году футболист попал в академию ЦСКА, а через год его взяли в «молодежку» столичных «армейцев».По данным портала transfermarkt.world, в 2021 году стоимость игрока составляла 275 тысяч евро (около 28 миллионов рублей по нынешнему курсу). После ухода из «Чайки» цена упала почти в два раза - до 15 тысяч евро (или 15 миллионов рублей).