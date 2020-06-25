На матч с «Арсеналом» выйдет основной состав «Ростова». Об этом за несколько часов до матча сообщили в пресс-службе донской команды.Как сообщили в ФК, Роспотребнадзор все-таки разрешил команде выступить и пустил на поле основной состав. На стадион уже прибыли игроки. Они готовятся к матчу. Также уже собираются болельщики. Их на Ростов Арене, будет всего 10% из-за пандемии коронавируса.Вопрос состава донской команды был самым интригующим. Ранее клуб не смог сыграть с ФК "Сочи" из-за найденного у шести игроков коронавируса. Сейчас повторные тесты оказались отрицательными.