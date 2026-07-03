Музей «Самбекские высоты» вернулся к работе после падения обломков БПЛА

Фото: соцсети Юрия Слюсаря.

Музейный комплекс «Самбекские высоты» возобновил работу после происшествия, связанного с падением обломков беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщили в официальных социальных сетях учреждения.С 3 июля Донской военно-исторический музей и территория Народного военно-исторического музея Великой Отечественной войны открыты для посетителей и работают в обычном режиме. При этом информационно-выставочный центр временно остается закрытым.Напомним, 27 июня беспилотник повредил здание музейного комплекса. В результате происшествия травмы получили 12 человек, десять из них были госпитализированы.