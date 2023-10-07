Молодёжка «Ростова» уступила «Зениту» на выезде

Фото: Академия ФК «Ростов»

В первом тайме при равной игре чуть лучше были хозяева. На голы Тимура Иванова и Константина Воинкова команда гостей смогла ответить только мячом Имрана Азнаурова. На перерыв коллективы ушли счёте 2:1 на табло. Во второй части игры «Ростов-М» много атаковал, но так и не смог взломать оборону «Зенита». Итог – первое поражение в сезоне 23/24, 1:2.В остальных встречах игрового дня в МФЛ «Краснодар» превзошёл «Академию Коноплёва» (Тольятти) 3:2, «Локомотив» (Москва) был сильнее «Факела» (Воронеж) 3:2, «Рубин» (Казань) разгромил «Оренбург» 4:0, «Сочи» переиграл «Урал» (Екатеринбург) 2:1, а ЦСКА (Москва) обыграл «Крылья Советов» (Самара) 3:1.Теперь 20 октября ростовчане дома играют с «Академией Коноплёва». В таблице МФЛ за «Ростовом» по-прежнему первое место из 20, но теперь отрыв от ближайшего преследователя составляет всего два очка.