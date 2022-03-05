«Молодёжка» «Пересвета-ЮФУ» обменялась победами со «Спартаком-2»

Фото: Молодежка Пересвет-ЮФУ.

В последней паре матчей на предварительном этапе подопечные Ольги Орловой противостояли действующему победителю лиги.Первый матч прошёл в равной борьбе. По итогам двух четвертей южанки оторвались на четыре очка – 41:37. В третьей десятиминутке «пурпурные» вновь чуть лучше – 20:17. Перед заключительным отрезком матча ростовчанки вели «+6», однако в концовке ногинчанки всё-таки вырвали победу – 73:72. По индивидуальным показателям самыми полезными у гостей были Валерия Михайлова (23), Мария Полякова (14) и Александра Кирина (13). У «Спартака-2» Александра Пиляева набрала 21 балл.Вторая игра сложилась уже в пользу «Пересвета-ЮФУ-2». «Красно-белые» отлично начали (18:11), но уже во второй части вечера ростовский клуб вырвался вперёд – 30:26. После третьей десятиминутки перевес вырос ещё немного. На последних минутах «Спартак-2» едва не спасся, но в этот раз всё-таки «пурпурные» победили – 61:59. У гостей Мария Полякова набрала 12 баллов. У Виктории Яковлевой – 11 очков, у Ольги Петровой – 10.«Регулярка» ещё идёт, но ростовская команда провела уже все свои матчи и теперь ждёт оппонента по плей-офф.