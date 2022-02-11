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Мини-футбольный клуб «Ростов» уступил на выезде «Сибиряку»

Мини-футбольный клуб «Ростов» уступил на выезде «Сибиряку»
«Жёлто-чёрные» продолжают борьбу за улучшение позиции перед решающей частью сезона. Соперником был «Сибиряк», прямой конкурент в соперничестве за 4-е место в таблице.
В первом тайме МФК «Ростов» забил невероятный гол. Отличился недавний новичок Никита Анисимов – дебютный гол игрока за новую команду. Мяч после его удара издали угодил в дальний верхний угол ворот «красно-белых» – голкипер соперника не дотянулся, 0:1. В дальнейшем ростовчане смотрелись опаснее, но на последней минуте перед перерывом пропустили не очень логичный гол – Андрей Павлов, 1:1. Во втором тайме была равная борьба, однако развязка была в пользу «Сибиряка». Сначала пенальти реализовал Никита Кузнецов (за три с небольшим минуты до конца матча). На последней минуте Сергей Покатыло увеличивает перевес новосибирцев, а на исходе встречи Максим Осипов доводит разницу в счёте до трёх мячей. Итог – проигрыш МФК «Ростов», 1:4.

Теперь и у тех, и у других в турнирной таблице по 29 очков, и «Ростов» пока выше по второстепенным показателям. Борьба продолжается. Свой следующий матч ростовчане проведут 19 февраля дома. Соперником будет «Норман» (Нижний Новгород), занимающий 11-е место.
Фото: МФК Ростов.
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