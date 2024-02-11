МФК «Ростов» уступил «Воднику» со счетом 1:8

Фото: МФК Ростов.

В очередном матче «жёлто-чёрные» неудачно съездили на север европейской части России, в Архангельск.В первые минуты гости какое-то время держались. Но потом голы посыпались один за одним. На 7-й минуте счёт открыл Артём Ковязин. Он же забил второй мяч в ворота «Ростова», всего через минуту. В середине тайма Артемий Пахтусов забивает третий, а перед перерывом ещё по одному мячу урвали Егор Зуев и Андрей Пакель – 5:0 на экваторе матча.Александр Эпштейн в начале второго тайма довёл счёт до неприличного. Далее Владимир Панкратов размочил счёт после контратаки и паса на пустые ворот от Данила Ставицкого. Однако до конца матча ростовчане пропустили ещё дважды. Егор Зуев оформил дубль. Итог – 1:8, очередное крупное поражение МФК «Ростов».17 февраля МФК «Ростов» принимает на своём паркете ульяновскую «Волгу». В турнирной таблице западной конференции Высшей Лиги южане – на 8-м месте из 8.