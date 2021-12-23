МФК «Ростов» с «Саратовом-Волгой» сыграл вничью

Фото: МФК "Ростов"

Этот сезон пока складывается для ростовчан не слишком удачно. Летом клуб объявил о намерении выиграть лигу и подняться на одну ступень. Однако пока ни результаты команды, ни игра не позволяют говорить об этом. Вот и на этот раз только ничья с аутсайдером лиги, хотя в первом круге была яркая победа - 6:0.Первый тайм прошёл с минимальным количеством голевых моментов. Команды осторожничали и не рвались в атаку – 0:0 после первых 25 минут встречи. Только примерно с середины второй половины поединка игра стала оживать. Андрей Бастриков открыл счёт ближе к концу – ростовскому игроку удался красивый удар с острого угла в ближний верхний угол. Однако примерно через минуту волжане усилиями Никиты Горбунова сравняли счёт. В итоге МФК «Ростов» получает только ничью, 1:1.В таблице чемпионата страны среди команд западной конференции Высшей Лиги МФК «Ростов» пока только на 5-й строчке из 14.Очередная игра «жёлто-чёрных» намечена на 12 января. Оппонентом будет «Газпром Югра-Д», предстоит играть на своём паркете.