МФК «Ростов» проиграл «Волге» — 5:8

Фото: МФК Ростов.

«Жёлто-чёрные» обменялись кругами с волжанами, изначально матч должен был пройти в Ростове-на-Дону, но его перенесли в Ульяновск. Ростовский матч теперь намечен на февраль.Уже на первой минуте игры «Волга» повела после гола Айдарбека Абдыжалила. Гости, однако, быстро сравняли счёт усилиями Вячеслава Белянского, 1:1. Но игровое преимущество было на стороне команды хозяев. До перерыва ульяновчане забили четыре мяча (Павел Деникин, Иван Андреев, Андрей Графский и Павел Назаров). На перерыв команды отправились при счёте 5:1.В начале второй половины игры «Волга» забила ещё два – 7:1. Потом «Ростов» сумел воспользоваться расслабленностью оппонента и забил четыре гола подряд (Данил Ставицкий – дважды, Владимир Шипилов, Данила Чиркин) – 7:5. В игру вернулась интрига, однако на большее сил не хватило. В концовке пропустили ещё один. Итог – поражение МФК «Ростов», 5:8.В других матчах тура в Высшей Лиге сургутский «Факел» обыграл нижегородское «Торпедо-2» – 6:2, московская «КПРФ-2» по пенальти победила саратовский «ЛИВС» – 3:3 и 5:4, а югорский «Газпром-Югра-Д» одолел архангельский «Водник» – 4:1.МФК «Ростов» теперь 23 декабря играет с «Газпромом-Югрой-Д». В турнирной таблице Высшей Лиги южане – на 8-м месте из 8.