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МФК «Ростов» победил «Новую Генерацию-Д»

МФК «Ростов» победил «Новую Генерацию-Д»
МФК «Ростов» одерживает вторую победу подряд. В этот раз повержен дубль «Новой Генерации», занимающий место в середине турнирной таблицы Высшей Лиги.

После не слишком удачного начала «Ростов» всё-таки нащупал свою игру. Счёт открыл Филипе после контратаки, 1:0. Сыктывкарцы быстро сравняли счёт (Иван Гайкович), но в концовке тайма перебрали фолов и получили в свои ворота 10-метровый удар, который реализовал Григорий Валеев, 2:1.

На старте второй половины встречи команды обменялись голами (Юлиан Шамсутдинов и тот же Гайкович), но затем забивали только «жёлто-чёрные». Алексей Скрябин сделал хет-трик, а Филипе забил свой второй гол за вечер. В итоге у ростовчан крупная победа - 8:2.

Очередная игра подопечных Густаво намечена на 4 декабря. В этот день соперником в выездной встрече будет «Заря» (Якутск). Пока что дончане занимают в таблице Высшей Лиги («Запад») 5-е место из 14 клубов.
Фото: МФК «Ростов».
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