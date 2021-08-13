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МФК «Ростов» переиграл «Гвардеец»

МФК «Ростов» переиграл «Гвардеец»
«Гвардеец» выступает в чемпионате Донецкой Народной Республики и Первой Лиге чемпионата России. МФК «Ростов» - в чемпионате России среди клубов Высшей Лиги (вторая по силе мини-футбольная лига). Вероятно, соперники мало что знали друг о друге. Как выяснилось, «Гвардеец» представляет собой крепкую команду, которая дала бой одному из лидеров российской «вышки».

Первый матч был очень напряжённым. МФК «Ростов» победил, но отрыв был минимальным. Мячами отметились бразилец Филипе, Вячеслав Белянский и Алексей Кротов, плюс один автогол. Итог – трудная победа «жёлто-чёрных», 4:3.

Повторный матч сложился уже намного удачнее для подопечных Густаво Парадеды. Россияне выиграли – 8:3. Три мяча отправил в ворота соперника Евгений Фомин, по два – Путрус Васильев и Григорий Валеев, один – Юлиан Шамсутдинов.

21 августа МФК «Ростов» проведёт спарринг с МФК «Спартак-Донецк» (Ростовская область).

Старт сезона состоится 4 сентября. В первом туре ростовчане будут принимать «Саратов-Волгу».

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