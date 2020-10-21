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Матч «Ростова» и «Спартака» перенесли в донскую столицу

Матч «Ростова» и «Спартака» перенесли в донскую столицу
Футбольные команды «Ростов» и «Спартак» договорились о переносе игры в Ростов-на-Дону. Обмен кругами произошёл из-за предписания Роспотребнадзора. Об этом сообщило издание «РБ-Спорт», ссылаясь на собственный источник, 23 октября.

Матч между донским и московским клубами должен был состояться в столице 31 октября. Однако из-за неблагоприятной эпидситуации в Москве зрителям запретили присутствовать на турнире.

Команды решили обменяться стадионами, поскольку в Ростове-на-Дону на трибуны болельщиков пока пускают до 30% людей от общего числа мест. Так, осенняя игра состоится на «Ростов Арене», а ответная встреча, вероятно, пройдёт в Москве в апреле 2021 года.

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