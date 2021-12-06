Матч «Ростов» - «Урал» начнётся с минуты молчания в память об Игоре Гамуле

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Встреча ФК «Ростов» - «Урал» начнётся с минуты молчания в память об умершем Игоре Гамуле. Такое решение приняли в РПЛ после прискорбной вести о кончине бывшего тренера ростовской команды.Напомним, известный футболист и тренер скончался 8 декабря на 62-м году жизни. Новость о смерти Гамулы стала настоящим шоком не только для родных, но и для всего спортивного сообщества.Известные футболисты, деятели спорта и РПЛ выражают слова соболезнования родственникам умершего тренера. Известный журналист и блогер Василий Уткин назвал утрату горькой, а комментатор Дмитрий Губерниев вспомнил его дар оптимизма и умения мотивировать игроков. РПЛ присоединилась к словам соболезнования. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин признался, что до сих пор не может поверить в случившееся.В связи со смертью Гамулы матч «Ростов» - «Урал», который состоится 11 декабря на «Ростов Арене», начнётся с минуты молчания.Игорь Гамула родился в Луганской области. Начал играть в футбол еще в 1980-х. Тренерская карьера началась в 1992 году с приходом в херсонскую «Таврию». За годы тренерства воспитал не один десяток отличных спортсменов и помог им добиться небывалых высот в спорте, подняв команды на качественно новый уровень. На посту тренера ФК «Ростов» Гамула тренировал основной состав, молодёжную команду и выступал селекционером клуба.Открытых данных о болезни Гамулы нет. Дата прощания с тренером также пока не известна.