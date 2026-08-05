Матч «Ростов» - «Рубин» может пройти без зрителей

Фото: ФК «Ростов»

Матч 4-го тура РПЛ 15 августа между «Ростовом» и «Рубином» может пройти без болельщиков.Поврежденный фасад стадиона во время урагана по-прежнему не привели в безопасное состояние. Из-за аналогичной проблемы матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА перенесли в Москву, команды обменялись кругами.Вариант перенеса матча в Казань исключен. «Рубин» отказался обмениваться с дончанами кругами. Матч состоится в Ростове-на-Дону или с ограничением допуска болельщиков по вместимости, или без зрителей.