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Матч «Ростов» - «Рубин» может пройти без зрителей

Матч «Ростов» - «Рубин» может пройти без зрителей

Матч 4-го тура РПЛ 15 августа между «Ростовом» и «Рубином» может пройти без болельщиков.

Поврежденный фасад стадиона во время урагана по-прежнему не привели в безопасное состояние. Из-за аналогичной проблемы матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА перенесли в Москву, команды обменялись кругами.

Вариант перенеса матча в Казань исключен. «Рубин» отказался обмениваться с дончанами кругами. Матч состоится в Ростове-на-Дону или с ограничением допуска болельщиков по вместимости, или без зрителей.
Фото: ФК «Ростов»
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