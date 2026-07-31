Матч «Ростов» — ЦСКА пройдет в Москве из-за повреждений «Ростов Арены»

Фото: ФК «Ростов»

Встречу 3-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и ЦСКА перенесли из Ростова-на-Дону в Москву. Игра состоится 8 августа на домашнем стадионе московского клуба.Причиной изменения места проведения стали повреждения «Ростов Арены», полученные после мощного урагана, который обрушился на донскую столицу. В связи с необходимостью восстановительных работ клубы договорились поменяться кругами: матч первого круга пройдет в Москве, а встреча 18-го тура состоится уже в Ростове.Напомним, в минувшие выходные Ростовскую область накрыли сильные ливни и шквалистый ветер. Непогода повалила сотни деревьев, повредила крыши зданий, остановочные павильоны и рекламные конструкции.