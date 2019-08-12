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Маленькая ростовчанка выиграла этап Кубка России по шахматам

Маленькая ростовчанка выиграла этап Кубка России по шахматам
Жительница Ростова Ульяна Кулыгина победила в этапе Кубка России по шахматам 12 августа. Спортсменка набрала 8 из 9 очков и прошла турнир без поражений.

Соревнования «Петровская ладья. Лето» проходили со 2 по 12 августа в Петергофе. В этом году турнир собрал почти 500 юных шахматистов. Ростовчанка Ульяна Кулыгина набрала 8 из 9 очков и обошла соперников без поражений. Теперь спортсменка поборется за первенство в финале с шестью сильнейшими шахматистами.



Ульяне всего 10 лет, четыре из которых она провела за шахматной доской. Заниматься спортом девочка начала совершенно случайно.

– На летних каникулах я отвел дочь в новый шахматный клуб. Она тогда еще в школу не ходила, а уже училась играть, – рассказал отец победительницы Евгений Кулыгин.

Сегодня Ульяна летит в Минск на Чемпионат мира по быстрым шахматам. А финал Кубка России ждет юную спортсменку в январе.

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