Максим Турищев перешел из «Ростова» в «Факел»

Фото: ФК «Факел»

«Факел» купил у «Ростова» нападающего Максима Турищева. Сумма сделки составила 7 миллионов рублей, сообщают спортивные каналы. Кроме того, донской клуб получит процент от будущей перепродажи 24-летнего игрока.В «Ростов» Максим Турищев перешел в 2021 году, однако большую часть времени провел в аренде в других клубах. Последний сезон футболист провел в стане воронежцев на правах аренды. За 24 игры он забил 6 мячей. Сейчас стороны заключили трехлетний договор.