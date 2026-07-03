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Максим Турищев перешел из «Ростова» в «Факел»

Максим Турищев перешел из «Ростова» в «Факел»

«Факел» купил у «Ростова» нападающего Максима Турищева. Сумма сделки составила 7 миллионов рублей, сообщают спортивные каналы. Кроме того, донской клуб получит процент от будущей перепродажи 24-летнего игрока.

В «Ростов» Максим Турищев перешел в 2021 году, однако большую часть времени провел в аренде в других клубах. Последний сезон футболист провел в стане воронежцев на правах аренды. За 24 игры он забил 6 мячей. Сейчас стороны заключили трехлетний договор.
Фото: ФК «Факел»
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