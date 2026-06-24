Кирилл Щетинин переходит из «Ростова» в «Ахмат» за 200 миллионов

Фото: ФК «Ростов»

Футбольный клуб «Ахмат» покупает у «Ростова» полузащитника Кирилла Щетинина за 200 миллионов рублей. Игрок уже прошел медицинский осмотр в грозненском клубе, сообщает инсайдер Иван Карпов.Желто-синие заработают на трансфере 24-летнего атакующего полузащитника 200 миллионов рублей после утверждения местного правительства. С высокой долей вероятности это случится в ближайшее время. Напомним, в феврале 2026 года 100% акций «Ростова» перешли в собственность государства.В сезоне-2025/26 Кирилл Щетинин отличился 2 голами и 3 ассистами в 29 матчах РПЛ. По информации Transfermarkt, рыночная цена игрока равна 2,8 миллиона евро.