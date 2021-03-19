Карпин высказался о допинг-скандале с Обуховым

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин прокомментировал допинговый скандал вокруг нападающего Владимира Обухова.– Это вопрос к клубу и федерации, которая должна прислать соответствующие документы. Странно, что история восьмилетней давности всплыла только сейчас, – сказал Карпин.Ранее футболиста Владимира Обухова заподозрили в употреблении запрещенных веществ. В его допинг-пробе, которую брали в 2013 году на сборах молодежной сборной России в Новогорске, нашли следы анаболического стероида, способствующего увеличению мышечной массы и укреплению костной системы. Теперь спортсмену грозит дисквалификация сроком на четыре года.