Экспертная комиссия подтвердила результативные ошибки главного арбитра в матче «Ростов» - «Зенит». Встреча прошла 1 августа с результатом 2:4 в пользу петербуржцев. Сразу после матча росточане направили обращение в ЭКС. О вердикте стало известно 10 августа.По мнению экспертной комиссии, во время нападения «Зенита» на 29-й минуте игры петербуржский футболист Далер Кузяев наступил на ногу ростовскому защитнику, из-за чего последний упал. В результате никакой реакции от судей не последовало и «Зенит» забил гол.Кроме того, на 32-й минуте главный арбитр упустил пенальти. Вратарь «Зенита» совершил фол во время нападения Николая Комличенко. Поступок также остался без должного внимания.При удачных обстоятельствах и иных судейских решениях «Ростов» мог бы сыграть вничью с «Зенитом». Однако об аннулировании результатов встречи нет даже разговора.