Экс-вратарь «СКА Ростов» рассказал о финансовых проблемах клуба в период руководства Басты

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Бывший вратарь «СКА Ростов» рассказал о проблемах с финансами в период руководства Василия Вакуленко (Басты). Евгений Конюхов, который выступал в команде в 2021 году, сообщил о трудностях и плохих условиях, в которых им приходилось тренироваться.Известный музыкант Баста приобрел «СКА Ростов» в 2019 году. Он закрыл часть долгов и выделил средства на развитие команды. Проект привлек новых перспективных игроков. Фанаты решили, что клуб все же вернется на футбольный Олимп страны. Однако этого не случилось. Как рассказал Конюхов, руководители, которые пришли в клуб вместе с Бастой, от спорта были далеки.- Мы сидели без зарплаты за три месяца и премиальных за 10 игр. Договаривались об одних деньгах – оказались другие. У меня был какой-то запас средств, а молодые игроки занимали деньги, чтобы оплатить квартиру, – приводит слова бывшего голкипера издание «Чемпионат».Конюхов также рассказал, что финансовые проблемы касались не только зарплаты. К примеру, футболистов не пускали в гостиницы, когда те приезжали в другой город на матчи из-за долгов. А питание было некачественным.Некоторые трудности касались и тренировочного процесса. Конюхов утверждает, что половину экипировки игрокам предоставляли, а другую нет. Команда готовилась к играм на разных футбольных полях.- Как-то раз переодевались в одной раздевалке вместе с детьми, - вспоминает вратарь.В последние годы «СКА Ростов» активно участвовал в скандалах. Летом 2022 года стоимость долга клуба перед футболистами и другими сотрудниками составила восемь миллионов рублей. Средства были выплачены лишь после вмешательства прокуратуры.Уже в конце января Баста сообщил о том, что клуб переходит из профессионального футбола в Медиалигу. В чемпионате будут играть популярные блогеры и другие знаменитости.