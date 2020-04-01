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Экс-игрок «Ростова» рассказал, как Валерий Карпин подрался с охраной аэропорта

Экс-игрок «Ростова» рассказал, как Валерий Карпин подрался с охраной аэропорта
Бывший игрок футбольного клуба «Ростов» поделился своими воспоминаниями о работу в команду. В частности, Мацей Вилюш рассказал о Валерии Крапине как о тренере.

Во время интервью с изданием Наканануне.RU спортсмен вспомнил, как, будучи в составе «жёлто-синих» летал в Москву на матч со «Спартаком». В тот день было холодно, мы вышли из аэропорта и стали ждать автобус. Его довольно долго не было, и Карпин был недоволен тем, что футболисты стоят на морозе. Он предложил им вернуться в здание аэропорта и погреться.

- На нашем пути встала охрана аэропорта и сказала нам, что назад нельзя возвращаться. В итоге Карпину это жутко не понравилось, и он подрался с охраной. Хорошо, что тогда все обошло без полиции.

Вилюш добавил, что тренер очень заботится о своих подопечных и всегда думает о том, чтобы футболистам было комфортно и никто из них не заболел.

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