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Экс-игрок «Ростова» Артур Юсупов может вернуться в клуб

Экс-игрок «Ростова» Артур Юсупов может вернуться в клуб
Полузащитник Артур Юсупов может снова стать игроком футбольного клуба «Ростов», сообщило 5 сентября спортивное издание Transfermarkt.

Сегодня футболист является свободным агентом. По данным редакции, «желто-синие» рассматривают возможность возобновления договоренностей со своим бывшим футболистом Артуром Юсуповым.

Его трансферная стоимость достигает двух миллионов евро.

Напомним, полузащитник Юсупов расторг контракт с ФК «Ростов» в январе 2019-го по обоюдному согласию сторон. Футболист присоединился к столичному «Динамо» в сезоне-20/21 Российской Премьер-Лиги.

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