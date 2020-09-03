Экс-игрок «Ростова» Артур Юсупов может вернуться в клуб
Полузащитник Артур Юсупов может снова стать игроком футбольного клуба «Ростов», сообщило 5 сентября спортивное издание Transfermarkt.
Сегодня футболист является свободным агентом. По данным редакции, «желто-синие» рассматривают возможность возобновления договоренностей со своим бывшим футболистом Артуром Юсуповым.
Его трансферная стоимость достигает двух миллионов евро.
Напомним, полузащитник Юсупов расторг контракт с ФК «Ростов» в январе 2019-го по обоюдному согласию сторон. Футболист присоединился к столичному «Динамо» в сезоне-20/21 Российской Премьер-Лиги.