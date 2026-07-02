Экс-футболист и тренер «Ростова» покинул пост главного тренера «Текстильщика»

Фото: ФК «Ростов»

Бывший нападающий «Ростова» Дмитрий Кириченко ушел с тренерского мостика ивановского «Текстильщика» после завершения срока действия контракта. Об уходе 49-летнего специалиста клуб сообщил 1 июля.Кириченко возглавлял «Текстильщик» с 2024 года. По итогам сезона-2025/26 команда заняла второе место в дивизионе «А» Второй лиги и завоевала путевку в Первую лигу.Вместе с главным тренером в клубе произошли масштабные кадровые изменения. «Текстильщик» также покинули президент Сергей Чесноков, все члены тренерского штаба и ряд футболистов.