Из ростовского гандбольного клуба ушла Беатрис Эдвиж

Фото: ГК «Ростов-Дон»

ГК «Ростов-Дон» покинула француженка Беатрис Эдвиж. Линейная и руководство клуба пришли к обоюдному решению о расторжении контракта. Об этом «желто-черные» рассказали в своих соцсетях 3 июня.Беатрис Эдвиж стала игроком донского ГК в сезоне-2021/22 и успела стать обладательницей Суперкубка России-2021. В феврале гандболистку арендовал венгерский клуб «Ференцварош». Там Беатрис и продолжит свою карьеру.Напомним, Беатрис Эдвиж является чемпионкой мира-2017 и победительницей Евро-2018. Кроме того, она завоевала первое место в Олимпийских играх в Токио-2020 и стала серебряным призером Олимпиады в Рио-2016 в составе сборной Франции.