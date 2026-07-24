Иранский нападающий Мохаммад Мохеби покинул «Ростов» и остался без клуба

Фото: ФК Ростов

Иранский нападающий Мохаммад Мохеби покинул «Ростов» и пока не имеет новой команды, сообщает сайт transfermarkt.world. Сезон в чемпионате России начнётся 24 июля.Игрок не смог договориться с «Ростовом» о продлении соглашения. Хотя бывшее руководство клуба, включая Игоря Гончарова, хотело сохранить его на следующий сезон.Мохеби, вероятно, перейдёт в иностранный клуб или останется в национальной сборной Ирана. Также возможно его возвращение в Российскую Премьер-Лигу. Трансферное окно в РПЛ будет открыто до 11 сентября 2026 года.Мохаммад Мохеби присоединился к «Ростову» летом 2023 года. За это время он сыграл 80 матчей, забил 15 голов и сделал 11 результативных передач. Свой последний матч за клуб иранец провёл с прощанием с болельщиками «Ростова».