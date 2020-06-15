Игры ФК «Ростов» стали самыми результативными в РПЛ

Игры футбольного клуба «Ростов» признали самыми результативными в матчах Российской Премьер-Лиги. Об успехах команды рассказали в её пресс-службе.По итогам 22 туров РПЛ «жёлто-синие» набрали 38 очков и заняли четвёртое место в турнирной таблице. «Ростов» отстаёт от «Локомотива» и «Краснодара» всего на три пункта, так что есть шанс, что после возобновления игр команда прорвется в тройку лидеров, где ещё недавно находилась.В среднем «Ростов» забивает 3,3 гола за игру, что является наивысшим показателем. Он забросил 39 мячей, отстав от «Зенита» (44). При этом команда и много пропускает — 34 гола.Одной из причин положительной динамики назвали то, что в начале сезона тренер дончан Валерий Карпин сменил тактику. В частности, футболисты стали больше атаковать, а не обороняться.