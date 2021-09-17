Игроки ФК «Ростов» извинились перед болельщиками за разгромное поражение

Игроки футбольного клуба «Ростов» попросили прощения у болельщиков за неоправданные ожидания. Данил Глебов, Андрей Лангович и Данил Сухомлинов опубликовали извинения на своих страницах в «Инстаграме».- Большое спасибо! Мы ценим вас, но, к сожалению, не оправдываем ваших ожиданий, - написал Глебов.- Нет оправданий счету на табло, - прокомментировал ситуацию Лангович. - Пожалуйста, простите нас! Мы обязательно будем сильнее!Вероятно, футболисты имели в виду последний матч - с самарским клубом «Крылья Советов». Игра завершилась разгромным проигрышем «Ростова» - 4:2. Изначально донские спортсмены шли наравне с соперниками. Но после трех замен к концу второго тайма оборона заметно ослабла. А желто-синие так и не создали опасных моментов. По итогам матча «Ростов» стал 13-м в списке турнирной таблицы РПЛ.