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Игроки ФК «Ростов» извинились перед болельщиками за разгромное поражение

Игроки ФК «Ростов» извинились перед болельщиками за разгромное поражение
Игроки футбольного клуба «Ростов» попросили прощения у болельщиков за неоправданные ожидания. Данил Глебов, Андрей Лангович и Данил Сухомлинов опубликовали извинения на своих страницах в «Инстаграме».

- Большое спасибо! Мы ценим вас, но, к сожалению, не оправдываем ваших ожиданий, - написал Глебов.

- Нет оправданий счету на табло, - прокомментировал ситуацию Лангович. - Пожалуйста, простите нас! Мы обязательно будем сильнее!

Вероятно, футболисты имели в виду последний матч - с самарским клубом «Крылья Советов». Игра завершилась разгромным проигрышем «Ростова» - 4:2. Изначально донские спортсмены шли наравне с соперниками. Но после трех замен к концу второго тайма оборона заметно ослабла. А желто-синие так и не создали опасных моментов. По итогам матча «Ростов» стал 13-м в списке турнирной таблицы РПЛ.
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Теги: ФК Ростов

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