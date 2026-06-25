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Игрок «Ростов-Дона» Дарья Стаценко стала лучшей гандболисткой минувшего сезона

Игрок «Ростов-Дона» Дарья Стаценко стала лучшей гандболисткой минувшего сезона

Левая полусредняя «Ростов-Дона» Дарья Стаценко стала лучшей гандболисткой по итогам сезона-2025/26.

В голосовании «Быстрого центра» донская левая полусредняя набрала 628 баллов от зрителей и заняла первую строчку рейтинга. Второй стала Варвара Семина из ЦСКА с 317 баллами. Тройку лидеров замкнула Юлия Пойлова из «Кубани» с 317 очками. В топ-4 вошла ростовчанка Анна Сень, а на девятом месте остановилась дончанка Анастасия Рябцева.
Фото: ГК «Ростов-Дон»
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