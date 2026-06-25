Игрок «Ростов-Дона» Дарья Стаценко стала лучшей гандболисткой минувшего сезона
Левая полусредняя «Ростов-Дона» Дарья Стаценко стала лучшей гандболисткой по итогам сезона-2025/26.
В голосовании «Быстрого центра» донская левая полусредняя набрала 628 баллов от зрителей и заняла первую строчку рейтинга. Второй стала Варвара Семина из ЦСКА с 317 баллами. Тройку лидеров замкнула Юлия Пойлова из «Кубани» с 317 очками. В топ-4 вошла ростовчанка Анна Сень, а на девятом месте остановилась дончанка Анастасия Рябцева.