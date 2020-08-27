Игрок ФК «Ростов» Видар Кьяртанссон перешел в норвежскую «Волеренгу»

Исландский футболист Видар Кьяртанссон покинул «Ростов». Он примет участие в чемпионате Норвегии в составе клуба «Волеренги». Об этом сообщила на днях пресс-служба клуба.Подробности трансфера неизвестны. Видар пробудет в составе норвежского клуба до 2023 года. Финансовая составляющая сделки пока не разглашается.Напомним, в «Ростове» Кьяртанссон провел всего восемь матчей в Российской Премьер-Лиге, не забив при этом ни одного мяча.Рыночная стоимость игрока составляет 1,2 миллиона евро.