Хорен Байрамян помог сборной Армении одолеть Исландию

Полузащитник футбольного клуба Ростова помог сборной Армении победить Исландию, забив второй гол на 75-й минуте второго тайма.Байрамян вышел на поле на 57-й минуте, заменив Акопа Акопяна. Однако запустить мяч в ворота соперника ему удалось только спустя 18 минут. На 75-й минуте Хорен получил мяч, пошел в штрафную площадку и выстрелил в правый угол.Это был второй, победный гол сборной Армении. Первый забил Тигран Барсегян ударом с левого края штрафной площадки. Матч завершился со счетом 2:0.Армения одержала вторую победу в отборочном этапе на чемпионат мира 2022 года и поднялась на первое место, набрав шесть очков из шести.