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Хорен Байрамян помог сборной Армении одолеть Исландию

Хорен Байрамян помог сборной Армении одолеть Исландию
Полузащитник футбольного клуба Ростова помог сборной Армении победить Исландию, забив второй гол на 75-й минуте второго тайма.

Байрамян вышел на поле на 57-й минуте, заменив Акопа Акопяна. Однако запустить мяч в ворота соперника ему удалось только спустя 18 минут. На 75-й минуте Хорен получил мяч, пошел в штрафную площадку и выстрелил в правый угол.

Это был второй, победный гол сборной Армении. Первый забил Тигран Барсегян ударом с левого края штрафной площадки. Матч завершился со счетом 2:0.

Армения одержала вторую победу в отборочном этапе на чемпионат мира 2022 года и поднялась на первое место, набрав шесть очков из шести.


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