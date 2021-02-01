Хоккейный клуб «Ростов» одолел «Ермак»

Второй матч подряд хоккейный клуб «Ростов» одерживает победу в регулярном чемпионате ВХЛ. Донская команда одолела «Ермак» вечером 3 февраля на домашнем льду.Для «кондоров» игра началась с явным преимуществом – в составе соперника был в основном молодые игроки, многие из которых даже не были совершеннолетними. Однако «Ростов» не сразу воспользовался своим опытом. Уже к 11-й минуте безрезультатной игры, за задержку удалили донского защитника Алексея Краснова. Несмотря на это, ростовчане собрались и на 14-й минуте забили шайбу. После этого не прошло и пяти минут до следующего очка – 2:0.На втором периоде донская команда как будто «проснулся». Нападающий «Ростова» Евгений Орлов забил на первых минутах. На 24-й минуте «Ермак» начал окончательно сдавать позиции и позволил «кондорам» получить еще одно очко – 4:0.Последняя треть матча продолжилась активными атаками ростовчан. На 50-й минуте нападающий донской команды Роман Опалев отправил последнюю шайбу в ворота соперников. Итог – 5:0 в пользу «кондоров».Следующая игра для «Ростова» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ состоится 5 февраля. Ростовчане встретятся с «Металлургом».