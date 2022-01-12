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Хоккеисты «Ростова» подрались с соперниками из «ЦСК ВВС»

Хоккеисты «Ростова» подрались с соперниками из «ЦСК ВВС»
Игроки хоккейного клуба «Ростов» затеяли драку с соперниками из самарского клуба «ЦСК ВВС» прямо во время выездного матча 12 января. Скандальная встреча стала победной для «кондоров», завершившись со счетом 1:2.

Но во время игры произошел инцидент – стычка между соперниками во втором периоде. Защитник донской команды Евгений Петриков получил силовой и влетел головой в борт. А когда судьи не заметили этого, нападающий Артем Пеньковский решил восстановить справедливость и затеял драку с самарским игроком Искандером Мулюковым.

В пресс-службе ХК «Ростов» сказали, что за это оба игрока получили по пять минут штрафа.

Фото и видео: Telegram/Samaradtp
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