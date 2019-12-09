Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

ХК «Ростов» вынужденно перенес матч с «Зауральем»

ХК «Ростов» вынужденно перенес матч с «Зауральем»
Хоккейный клуб «Ростов» вынужденно перенес матч с «Зауральем» в последний момент. Игру, запланированную на 10 декабря в 19:30 на «Айс Арене» донской столицы, пришлось отложить из-за технических неполадок.

Официальная группа «Ростова» в соцсети даже успела запустить прямую трансляцию матча. Но в последний момент сломался льдозаливочный комбайн, и подготовить лед не удалось. Болельщики так и не дождались команд, а игру пришлось отложить на неопределенную дату.

Фанаты на неприятную новость отреагировали спокойно и надеются, что перенесенный матч состоится в ближайшее время.

Борьба с «Зауральем» откроет декабрьскую домашнюю серию донской хоккейной команды. Для «Ростова» курганцы станут новыми соперниками. Вероятно, из-за технических неполадок дата следующего матча кондоров с учальским «Горняком» сдвинется. Игра запланирована на 12 декабря.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.