ХК «Ростов» вынужденно перенес матч с «Зауральем»



Хоккейный клуб «Ростов» вынужденно перенес матч с «Зауральем» в последний момент. Игру, запланированную на 10 декабря в 19:30 на «Айс Арене» донской столицы, пришлось отложить из-за технических неполадок.



Официальная группа «Ростова» в соцсети даже успела запустить прямую трансляцию матча. Но в последний момент сломался льдозаливочный комбайн, и подготовить лед не удалось. Болельщики так и не дождались команд, а игру пришлось отложить на неопределенную дату.



Фанаты на неприятную новость отреагировали спокойно и надеются, что перенесенный матч состоится в ближайшее время.



Борьба с «Зауральем» откроет декабрьскую домашнюю серию донской хоккейной команды. Для «Ростова» курганцы станут новыми соперниками. Вероятно, из-за технических неполадок дата следующего матча кондоров с учальским «Горняком» сдвинется. Игра запланирована на 12 декабря.