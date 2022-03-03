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ХК «Ростов» выбыл из чемпионата

ХК «Ростов» выбыл из чемпионата

Донские хоккеисты проиграли «Ладе» в овертайме 2:3 в решающей игре серии. Матч №6 стал последним для «Ростова» в сезоне 21/22. В четвертьфинал выходит тольяттинская «Лада».

Гости открыли счёт уже на 4-й минуте встречи – Евгений Грошев выдал эффектный кистевой бросок, 0:1. У тренерского штаба «Ростова» были подозрения на игру высоко поднятой клюшкой, но запрос на видеопросмотр сгорел без дела – решение в силе, 0:1. Ближе к первому перерыву Станислав Альшевский забил второй гол тольяттинцев – 0:2 после первого периода.

Во второй части матча Вадим Щегольков сходу одну шайбу вернул, но развить успех не получилось. На второй отдых команды ушли при минимальном преимущество «автозаводцев» - 1:2. Третий отрезок поединка прошёл в равной борьбе, однако «Ростов» усилиями Елисея Минаева смог реализовал большинство – 2:2. В итоге дело дошло до овертайма, где «Лада» сразу же забила золотой гол – 2:3.

ХК «Ростов» выбывает из Кубка Петрова. В серии до четырёх побед сильнее оказалась «Лада» - 2:4.
ХК "Ростов"
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