ХК «Ростов» вернул нерезультативного нападающего Виктора Шахворостова
Ряды хоккейного клуба «Ростов» пополнил нападающий Виктор Шахворостов. Об этом сообщили на официальной странице ХК 13 июля.
Шахворостов уже играл за «красно-белых» в 2020 году. Правда, жизнь в составе «Ростова» была недолгой - всего два месяца. За это время он принял участие в 18 матчах и забил всего четыре шайбы.
Получив нагоняй и звание игрока с самым низким уровнем полезности среди нападающих, Шахворостов покинул клуб и заключил контракт с орским «Южным Уралом». Что сподвигло руководство ростовского клуба вернуть нерезультативного игрока, неизвестно.
Виктор Шахворостов занимается хоккеем с самого детства. Долгое время он выступал за «Ак Барс». Затем пробовал свои силы в МХЛ, после чего отыграл сезон в Юниорской лиге Америки и вернулся в РФ. Жажда путешествий забросила спортсмена в Китай. Там он играл за местный ХК «Куньлунь Ред Стар», после чего снова вернулся в Россию и вскоре примкнул к уже игралрядам «красно-белых».