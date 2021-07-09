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ХК «Ростов» вернул нерезультативного нападающего Виктора Шахворостова

ХК «Ростов» вернул нерезультативного нападающего Виктора Шахворостова
Ряды хоккейного клуба «Ростов» пополнил нападающий Виктор Шахворостов. Об этом сообщили на официальной странице ХК 13 июля.

Шахворостов уже играл за «красно-белых» в 2020 году. Правда, жизнь в составе «Ростова» была недолгой - всего два месяца. За это время он принял участие в 18 матчах и забил всего четыре шайбы.

Получив нагоняй и звание игрока с самым низким уровнем полезности среди нападающих, Шахворостов покинул клуб и заключил контракт с орским «Южным Уралом». Что сподвигло руководство ростовского клуба вернуть нерезультативного игрока, неизвестно.

Виктор Шахворостов занимается хоккеем с самого детства. Долгое время он выступал за «Ак Барс». Затем пробовал свои силы в МХЛ, после чего отыграл сезон в Юниорской лиге Америки и вернулся в РФ. Жажда путешествий забросила спортсмена в Китай. Там он играл за местный ХК «Куньлунь Ред Стар», после чего снова вернулся в Россию и вскоре примкнул к уже игралрядам «красно-белых».

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