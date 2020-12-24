ХК «Ростов» уступил «Звезде»

В очередной игре Чемпионата ВХЛ (вторая по силе хоккейная лига России) ростовчане не смогли набрать очки в поединке с командой из системы московского ЦСКА.С первых же мгновений матча гости цепко завладели игровым преимуществом. Ростовчане, увы, уступали сопернику в скорости принятия решений, как в атаке, так и в защите. Опасности у ворот «кондоров» хватало. Ряд удачных спасений совершил голкипер Данил Кудашев, но в середине встречи даже он не смог спасти после щелчка Никиты Ртищева – 0:1 (+1). Ближе к первому отдыху «звёздные» ещё раз реализовали большинство, и клубы ушли на передышку при счёте 0:2.Во втором отрезке игры был менее быстрый и резкий хоккей. ХК «Ростов» начал создавать в атаке моменты, но всё было неважно с реализацией. На 35-й минуте красно-синие забили третий гол - Никита Макеев, 0:3. Интригу спас новичок «Южан» Евгений Орлов – 1:3 после двух периодов.В третьем отрезке матча ростовчане не сумели спасти игру – проигрыш 1:3.В других играх дня Чемпионата ВХЛ «Химик» (Воскресенск) в серии буллитов переиграл на выезде «Ермак» (Ангарск) 3:2 Б, «Сокол» (Красноярск) в родных стенах был сильнее «СКА-Невы» (Санкт-Петербург) 3:2 ОТ, «Металлург» (Новокузнецк) на своём льду уступил «Динамо» (Санкт-Петербург) 2:5, «Барс» (Казань) обыграл «Ижсталь» (Ижевск) 3:1, ХК «Тамбов» на своей площадке проиграл «Югре» (Ханты-Мансийск) 1:4, «Буран» (Воронеж) не набрал очков в матче с «Динамо» (Красногорск) 1:3, а «Нефтяник» (Альметьевск) добыл победу в выездной игре с «Дизелем» (Пенза) - 3:2 ОТ.ХК «Ростов» заканчивает 2020 год на 12 месте в общей турнирной таблице «регулярки» Чемпионата ВХЛ. Первая игра в 2021 году намечена для подопечных Григория Пантелеева на 7 января, когда «южане» сыграют против учалинского «Горняка».