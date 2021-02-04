ХК «Ростов» уступил в последнем домашнем матче «регулярки»

Плей-офф приближается, но ХК «Ростов» пока не гарантировал себе там место. Каждый матч теперь становится втройне важным.Стартовый период прошёл без заброшенных шайб. Чисто по игре лучше смотрелась «кузня», хотя и «Ростов» временами выдавал хорошие эпизоды и создавал опасность в зоне «Металлурга». Счёт был открыт в начале второго отрезка игры. Роман Опалев после паса Павла Щербакова вывел ростовчан вперёд в большинстве. Однако несколько минут спустя Сергей Барбашёв восстановил равенство на табло. Ближе ко второму перерыву гости вышли вперёд после гола Максима Кицына – 1:2.Положение «южан» ухудшилось ещё больше на первой же минуте третьей трети встречи. Олег Ломако забил третий гол гостей из Кемеровской области. Через несколько минут он же заработал буллит, но реализовать его, к счастью для «Ростова», не смог. Красно-белые много атаковали, однако «Металлург» уверенно оборонялся и шансов «кондорам» не дал. Максим Кицын вскоре оформил дубль и окончательно похоронил надежды ХК «Ростов». Шайба Василия Мякинина меньше чем за минуту до сирены уже не могли ничего изменить – проигрыш 2:4.В других матчах игрового дня ханты-мансийская «Югра» одолела дома тюменский «Рубин» 5:2, воронежский «Буран» с тем же счётом был сильнее ангарского «Ермака», красноярский «Сокол» по буллитам на выезде обыграл ХК «Тамбов» 5:4 Б, а санкт-петербургское «Динамо» переиграло воскресенский «Химик» 4:1.В регулярном чемпионате подопечные Григория Пантелеева проведут ещё 4 матча, и все в гостях: 11 февраля с «Дизелем» (Пенза); 13 – с «Барсом» (Казань), 15 – с «Ладой» (Тольятти), а 17 – с ЦСК ВВС (Самара).