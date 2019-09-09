ХК «Ростов» уступил санкт-петербургскому «Динамо»



«Динамо» из Санкт-Петербурга считается середняком чемпионата ВХЛ. В прошлом сезоне они вышли в плей-офф с 14-го места и проиграли в 1/8 финала, в первом раунде. Также клуб известен тем, что в нем играет сын российского олигарха, любителя хоккея Аркадия Ротенберга - Павел Ротенберг.



В первой части матча на льду было ясно видно игровое преимущество гостей. Петербуржцы значительно чаще нагружали голкипера ростовчан, чем южане тревожили вратаря динамовцев. Временами «кондоры» выдавали хорошие промежутки, однако в целом «Динамо» смотрелось сильнее. При этом счёт всё-таки открыт не был.



В середине второго периода преимущество «сине-белых» наконец-то материализовалось в гол. После передачи Ивана Васина шайбу в верхний угол направил Никита Пухов – 0:1. Это здорово встряхнуло ХК «Ростов». «Красно-белые» заиграли активнее и интереснее в атаке, ведь отступать было уже некуда. И через несколько минут после пропущенного гола дончане организовали ответ. Шайба получилась немного сумбурной, но это не так важно – после просмотра повтора судья гол засчитал. Роман Опалев отличился шайбой, а Владислав Туник – ассистом.



Третий период содержал в себе уже куда более равное противостояние – ростовчане мало в чём уступали гостям. Было много борьбы и несколько острых моментов, которые при этом так и не были использованы. Итог основного времени – 1:1 и овертайм. В дополнительном периоде Владислав Туник оставил свою команду в меньшинстве, и гости вырвали победу. Решающий гол у Кирилла Кремзера, 1:2.



ХК «Ростов» набрал в трёх матчах два очка. Теперь подопечным Григория Пантелеева предстоит небольшой круиз на север, в Черноземье, где «кондоры» сначала сыграют с воронежским «Бураном» (14 сентября), а затем заедут в гости к старым знакомым из ХК «Тамбов» (16 сентября).