ХК «Ростов» уступил «Ладе»

На финише «регулярки» ВХЛ «кондоры» никак не могут обеспечить себе место в сетке плей-офф. На сей раз подшефные Григория Пантелеева бились в Тольятти против «Лады». Волжане уже упустили шансы на продление сезона, но играли хорошо и ХК «Ростов» превзошли.На старте матча «автозаводцы» были лучше. Уже на второй минуте вечера им удалось забить. Успех пришёл после сильного наброса на пятак Семёна Кизимова. Игровой снаряд заполз в ворота после рикошета от коньков. Рефери эпизод рассмотрели по видео и гол засчитали, 1:0, игры ногой не было. После заброшенной шайбы «Лады» продолжила действовать первым номером. Наверное, утратив шансы на плей-офф, хоккеисты из Самарской области раскрепостились, и это пошло на пользу.В середине второй части поединка «Лада» свой успех развила. Опасность вновь пришла через пятак. Нехитрый наброс, подставление от Айрата Зиазова, и 2:0. Команда гостей играла тоже неплохо, нельзя сказать, что счёт был по игре. Через несколько минут Виталий Кропачёв одну шайбу сопернику «вернул» – щелчок из круга в дальнюю «девятку», 2:1, как в учебнике!Третий отрезок матча, к сожалению, не принёс донским болельщикам позитивных эмоций. Тольяттинцы надёжно оборонялись, а в середине периода увеличили отрыв после сильного дальнего броска от Ивана Воробьёва, 3:1. В оставшиеся минуты «южане» много нападали, но очки добыть, увы, было не суждено. Итог – проигрыш 1:3.В заключительной игре регулярного чемпионата ВХЛ ХК «Ростов» 17 февраля сразится в Самаре с ЦСК ВВС, который уже утратил шансы на плей-офф. Пока что на два последних места в сетке игр на вылет претендуют ХК «Ростов», ХК «Рязань» и «СКА-Нева» (Санкт-Петербург).