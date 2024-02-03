ХК «Ростов» уступил дома «Барсу» 1:3

Фото: ХК «Ростов»

В матче ВХЛ ростовская команда принимала соперника из Казани.Первый период получился равным. Моментов было не слишком много, а заброшенных шайб не случилось вовсе. В середине второго отрезка матча ХК «Ростов» усилиями Данилы Соколова открыл счёт. На это «Барсы» ответили двумя голами под занавес второй части поединка – Иван Климкин и Дмитрий Архипов, 1:2. В третьем отрезке встречи чуть всё-таки были гости. Практически вопросы снял второй гол Климкина в середине периода. В итоге «Ростов» проигрывает со счётом 1:3.В остальных встречах дня «Буран» (Воронеж) обыграл «Дизель» (Пенза) 3:1, «Звезда» (Москва) была сильнее «Челмета» (Челябинск) 5:2, «АКМ» (Новомосковск) победила «Южный Урал» (Орск) 4:1, «Зауралье» (Курган) переиграл «Югру» (Ханты-Мансийск) 4:1, а «Сокол» (Красноярск) сломил сопротивление «Челнов» 3:2.Уже 4 февраля ХК «Ростов» играет дома с «Дизелем». В таблице «регулярки» чемпионата ВХЛ дончане идут на 27 строчке из 29.